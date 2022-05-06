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Тирумурти, постоянный представитель Индии при ООН, резко отреагировал на заявление посла Нидерландов. Тот ранее раскритиковал политику Дели, власти которого отказались голосовать в ООН по украинскому конфликту.

Обмен мнениями произошел после того, как представитель Индии обнародовал текст своего выступления на прошедшем днем ранее брифинге. Тирумурти обратился к послу Нидерландов и попросил его не опекать Индию.

Ранее Тирумурти выступил с заявлением, что власти Дели последовательно призывают прекратить спецоперацию на территории Украины и называют дипломатию как единственный выход из сложившейся ситуации.

Субраманьям Джайшанкар, возглавляющий индийский МИД, также заявил, что Индия в вопросе украинского конфликта выступает за то, чтобы огонь срочно был прекращен. Стороны конфликта должны вернуться к дипломатии и перейти к диалогу. Также Индия выступает за сохранность суверенитета любого государства и за уважение территориальной целостности.

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