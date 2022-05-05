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Больше 200 человек мирного населения находятся в подземных бункерах комбината «Азовсталь», их там удерживают украинские боевики-нацисты. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на официального представителя штаба операции по освобождению предприятия.

С его слов, в результате указаний российского президента и реализованной его инициативы, получилось вывести с территории завода больше ста человек, которых удерживали в заложниках боевики «Азова» (запрещенная в России организация).

Несмотря на это, ситуация остается сложной. Сложность в том, что в подземных бункерах нацисты удерживают силой еще около двухсот мирных людей. Среди них дети, женщины и пожилые люди.

Ранее поступила информация, что российские военнослужащие прекратят все боевые действия на территории завода «Азовсталь» 5-7 мая, чтобы провести эвакуацию мирных жителей.

Военные отойдут на безопасное расстояние и обеспечат вывод мирных жителей в любом направлении, куда они захотят – как на территорию Украины, которая подконтрольна властям Киева, так и на российскую территорию.

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