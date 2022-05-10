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Необычное природное явление наблюдалось в Пскове прямо во время проведения Парада Победы, который прошел накануне, 9 мая. Об этом рассказал Михаил Ведерников, занимающий пост губернатора области.

В своем канале Телеграм он написал, что Парад Победы в Пскове прошел в сопровождении редкого природного явления. Это солнечное гало, возникающее в результате преломления световых потоков в верхней части атмосферы в ледяных частицах.

Раньше, когда возникало гало, в народе говорили, что это к перемене погоды. А еще такое солнечное гало всегда понимали как предвестник скорого счастья, хороший знак, а также предвестник чего-то доброго.

Губернатор отметил, что такое природное оптическое явление, как солнечное гало, придало еще больше торжественности Параду в честь 77-летия Великой Победы.

В администрации Пскова рассказали, что Михаил Ведерников находился на Параде Победы вместе с членами своей семьи.

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