Чжао Лицзянь, официальный представитель китайского МИД, назвал Соединенные Штаты Америки «хакерской страной», а также «государством слежки», которое пытается влезть во внутренние дела многих стран по всему миру. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Также Лицзянь отметил, что американские власти склонны скрывать свои действия тем, что начинают обвинять другие страны в совершении кибератак на собственные ресурсы.

На самом деле Штаты ведут крупномасштабную слежку и задействуют для этого передовые цифровые технологии. Киберслежка ведется и в отношении американцев, и в отношении граждан других стран, даже тех, которые являются союзниками и партнерами.

Ранее Лицзянь выступил с заявлением, что власти Штатов и другие страны Запада не имеют права влазить во внутреннюю политику Китая, в том числе и по вопросу Тайваня, поскольку он является неотделимой частью Китая.