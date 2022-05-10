Глава Северной Кореи, Ким Чен Ын, поздравил с праздником Победы весь народ России и президента страны Владимира Путина. Текст поздравления корейского лидера опубликовало Центральное телеграфное агентство.

Глава Кореи Ким Чен Ын заявил, что полностью солидарен с тем, что делает российский народ, и выступает за то, чтобы угрозы политического и военного характера, а также шантаж со стороны стран-недоброжелателей были полностью ликвидированы. Глава Кореи добавил, что важно защищать достоинство собственной страны, обеспечивать безопасность ее населения и следовать традициям бессмертной победы.

Ким Чен Ын также отметил, что российский народ показал всему миру свой героизм и шел на самопожертвование за то, чтобы уничтожить фашистов, и всегда боролся за справедливость.

Ранее Николас Мадуро, венесуэльский лидер, также направил поздравление гражданам России с Днем Победы, а также рассказал, что обнимает весь русский народ и президента российского государства.