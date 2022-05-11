Специалисты Технического университета Йылдыз (YTU) в Стамбуле во главе с профессором Серап Гюнеш разработали прототип солнечной батареи на тканевой основе, применяемой для зарядки мобильных устройств. Об этом сообщает Daily Sabah. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Команда научных специалистов лаборатории органической электроники YTU успешно продвинулась в создании солнечного элемента, встроенного в тканевую основу, для зарядки мобильных устройств. Действующий прототип солнечной батареи смог успешно включить светодиодные лампы и зарядить аккумулятор, пригодный для питания мобильных телефонов и помещенный в экологичный одноразовый биопластик, который после использования можно растворить в воде.

Руководитель исследования, профессор Серап Гюнеш, сообщила турецкому информагентству Anadolu, что конечной задачей является разработка технологии, позволяющей одновременно производить энергию и выполнять другие операции с помощью носимой солнечной панели, вплетенной в ткань повседневной одежды.

«Проблема подобных технологий заключается в том, что тонкие пленки, которые для этого используются, распределяются по всей поверхности ткани, при этом сложно распределить их контролируемым образом. Также есть проблемы со стиркой ткани и потенциальным вредом окружающей среде», – пояснила она.

Гюнеш особо отметила, что их внимание при разработке своей технологии сосредоточилось на использовании биоматериалов вместо стандартной ткани для более экологичного результата. По ее словам, биопластиковые материалы, с помощью которых они обрабатывают носимые солнечные элементы, после использования растворяются в воде и тем самым безвредны для природы.

«По сути, это как одноразовая солнечная батарея. Мы пришли к этому моменту уже сейчас. Мы зарядили с ее помощью аккумулятор – то есть показали, как иногда можно использовать технологию для зарядки телефона вместо традиционных способов. В повседневном использовании нам еще предстоит добиться небольшого прогресса», – отметила Гюнеш.

Солнечный элемент, применяемый исследователями YTU, состоит из полупроводниковых материалов, зажатых между двумя металлическими электродами. По словам Гюнеш, эти полупроводниковые элементы можно легко производить, используя органические материалы на основе полимеров. Даже в лабораторных условиях это достаточно просто и дешево, при том, что производство полупроводников на кремниевой основе, как правило, требуют обеспечения некоторых условий вакуума и других более сложных и длительных процессов.

«Наши системы проще и дешевле, они ориентированы на мгновенное производство и использование, то есть вы производите энергию с помощью батареек и тут же ее используете», – подчеркнула Гюнеш. Она также напомнила, что в лабораторных исследованиях с помощью своей технологии разработчикам удалось произвести достаточно электричества, чтобы зажечь светодиодные лампы.

«Нам нужно улучшить это дальше, носимая зарядка для телефона потребует больше энергии. Мы не пытаемся изменить саму технологию, касающуюся эффективности работы солнечных элементов, поскольку это задача, которая займет очень много времени. Но когда вы, например, отправляетесь в место, далекое от городских условий, проблему подзарядки мобильных устройств можно было бы намного проще решить с помощью предложенной нами технологии носимых солнечных батарей», – сказала Гюнеш.

В заключение она отметила: «Независимость и будущее Турции во многом связаны с использованием солнечной энергии. Мы должны обратиться к возобновляемым источникам энергии и сделать все возможное, чтобы наши дети, внуки и следующие поколения не столкнулись с необратимыми экологическими последствиями».