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Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов поменял место в Смольном на кресло директора автозавода «АвтоВАЗ», который не так давно был перекуплен компанией ФГУП «НАМИ» у Renault.

Увольнение с поста вице-губернатора Соколов подтвердил в беседе с ТАСС. Аналитики предположили, что чиновник не захотел стать крайним, когда губернатор Александр Беглов начнет поиск виноватых в неудаче с переходом на новую модель транспортного обслуживания. Авторы «Занимательной конспирологии» новую работу Соколова назвали «почетной ссылкой перед пенсией».

«Был министром, потом вице-губернатором, теперь вот может стать директором никому ненужного автозавода», — написали в Telegram.

Петербуржцы же заранее сочувствуют коллективу «АвтоВАЗ», сомневаясь в способностях Соколова к эффективному менеджменту.

Бывший вице-губернатор Соколов возглавил «АвтоВАЗ» после провала транспортной реформы

Следует отметить, что именно Соколов обещал коллективу обанкротившегося «Метростроя» поддержку, о которой потом «забыл». Что же касается самой транспортной реформы, то уже через две недели после ее старта власти были вынуждены признать, что она была «просчитана не идеально».

Напомним, что вице-губернаторство Соколова, принявшего должность в 2019 году, пришлось на трудное время, когда пришлось перестраивать логистические цепочки. Возможно, с управлением «АвтоВАЗ» он справится лучше, однако нет гарантий, что в критический для компании момент он не подаст заявление на увольнение.

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