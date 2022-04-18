В прошедшее воскресенье, 17 апреля, на тв-канале НТВ прошел новый выпуск ставшего популярным шоу «Маска». И по результатам первого полуфинала в этом музыкальном проекте маску пришлось снять участнику, который выступал в костюме Козерога.

Один из членов жюри, Филипп Киркоров, ранее поделился мнением, что будто бы под маской скрывается Никита Пресняков, старший внук примадонны Аллы Пугачевой. И в действительности Филипп Киркоров не ошибся. Под маской Козерога был именно Никита Пресняков.

Фанаты и зрители проекта высказали свое недовольство по этому поводу, что жюри исключило из музыкального шоу именно Козерога. Они считали его одним из лучших участников «Маски», который был достоин победы в проекте.