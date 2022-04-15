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Редакция портала «Невские новости» обеспокоилась будущим российской IT-сферы и обратилась к петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину с вопросом о дальнейшем развитии информационных технологий. Бизнесмен ответил на запрос редакции и акцентировал на важности создавать благоприятные условия для работы российских IT-специалистов.

Известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации». Подобное решение было принято на фоне ухода с российского рынка западных IT-компаний.

Также стоит отметить, что в ряде российских регионов уже объявили о намерении поддерживать отрасль отдельно, помимо поддержки от федеральных центров. Подобное заявление сделал и градоначальник Санкт-Петербурга Александр Беглов. Примечательно, что ранее предприниматель Пригожин планировал постройку современного IT-центра именно в Санкт-Петербурге. Бизнесмен направлял соответствующее предложение в правительство, однако его инициатива осталась без внимания.

«Еще до всех событий, в конце 2021 года, я собирался построить центр развития IT-технологий. Как вы знаете, мои юристы обращались в Госдуму с предложением ограничить выезд IT-специалистов из России. Однако это не нашло отклика», – приводит слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин акцентировал внимание на том, что в его центре планировалось создать все «суперкомфортные условия» для работников IT-индустрии. По словам бизнесмена, именно Смольный не пропустил проект дальше.

«Объясняю: я не даю взяток. По-русски это называется – с меня взятки гладки», – сообщил Пригожин.

Резюмируя, бизнесмен отметил, что, несмотря на непоследовательную политику градоначальника Беглова, он будет делать все для того, чтобы русские айтишники оставались на Родине.

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