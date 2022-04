Ишемическая болезнь сердца относится к самым распространенным патологиям сердечно-сосудистой системы. Доктор Джагдиш Хубчандани отметил, что существует ряд признаков, которые могут предупреждать об опасном заболевании. Подробности передает издание Eat This, Not That!.

Врач отмечает, что очень часто люди игнорируют первые симптомы патологии. А это очень опасно, так как может привести к летальному исходу. Человека могут беспокоить не только боль в области груди, но и неприятные давящие ощущения в районе руки, шеи, спины. Чаще всего болевые ощущения усиливаются во время стресса. Джагдиш Хубчандани предупредил: «Неприятные ощущения возникают из-за закупорки артерий, снабжающих кровью сердце, что вызывает нагрузку на мышцы этого органа, так как он перекачивает кровь».

Пациентов при ишемической болезни сердца беспокоят частая одышка, учащенное сердцебиение. Нередко возникает сильная изжога. Доктор предупреждает, что при появлении таких симптомов в комплексе необходимо обращаться за консультацией к врачам.