России было достаточно нанести всего три удара по позициям сосредоточения ВСУ, чтобы оставить украинских военнослужащих без оружия. При этом ни один из трех ракетных ударов не привел к жертвам.

О ракетных атаках стало известно из сообщения главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко. Он заявил, что Россия полностью отрезала сообщение с Запорожьем, так как ракетные удары повредили железную дорогу в Новомосковском районе.

Разрушив железную дорогу, российские военные на какое-то время оставили Украину без оружия в самой точке противостояния. Пока ВСУ не могут точно сказать, когда дорога сможет быть восстановлена.

Эксперты отмечают, что Российская Армия в очередной раз продемонстрировала ювелирную работу. Несмотря на то, что железной дорогой пользуются и гражданские, никто не пострадал.