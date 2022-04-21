Коронавирусная инфекция оставляет множество следов в организме пациента. Уже после избавления от болезни её последствия могут ещё долго преследовать человека. Речь идёт, как о физиологических изменениях, так и о когнитивных и психических.

Планируется, что для выявления последних будут разработаны специальные рекомендации. Таким образом, Минздрав собирается выявлять у пациентов депрессию или состояния, которые к ней могут привести.

Кроме того, будут разработаны специальные памятки для самих пациентов. В них планируется указать, как самостоятельно определить вероятность развития психических расстройств и необходимость обращаться за специализированной помощью.

Ранее уже предполагалось, что посещение психиатра включат в список обязательных медицинских услуг, которые предоставляют гражданам, перенёсшим коронавирусную инфекцию.