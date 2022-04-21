читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Коронавирусная инфекция оставляет множество следов в организме пациента. Уже после избавления от болезни её последствия могут ещё долго преследовать человека. Речь идёт, как о физиологических изменениях, так и о когнитивных и психических.

Планируется, что для выявления последних будут разработаны специальные рекомендации. Таким образом, Минздрав собирается выявлять у пациентов депрессию или состояния, которые к ней могут привести.

Кроме того, будут разработаны специальные памятки для самих пациентов. В них планируется указать, как самостоятельно определить вероятность развития психических расстройств и необходимость обращаться за специализированной помощью.

Ранее уже предполагалось, что посещение психиатра включат в список обязательных медицинских услуг, которые предоставляют гражданам, перенёсшим коронавирусную инфекцию.

Вам может понравиться

Люди с психическими расстройствами подвержены большему риску заразиться Covid после вакцинации

После вакцинации от Covid-19 заразиться коронавирусом может любой человек. Но особому риску подвергаются пациенты, страдающие от биполярного расстройства или частых психозов. Кроме того, в группе риска находятся люди с наркотической

Уральская ударная бригада ВС РФ под Изюмом разгромила элитный спецназ ВСУ

Элитный украинский спецназ и подразделения 79-й бригады ВСУ, которые удерживали Боровую под Изюмом, что в Харьковской области, полностью разгромлены. Отличилась Уральская ударная бригада, которая создана сравнительно недавно и ведет боевые

В Сербии активно распространяется петиция против введения санкций в отношении России

Уже примерно 200 известных людей Сербии подписали петицию против введения правительством и президентом страны экономических санкций в отношении России. Среди них – деятели культуры и искусства, а также профессора, доктора
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 апреля – ясно, до 5 °C | город Мытищи: погода, 21 апреля – переменная облачность, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 апреля – небольшой снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 апреля – облачно с прояснениями, до 17 °C | Королев: погода, 21 апреля – ясно, до 5 °C | Подольск: погода, 21 апреля – небольшой дождь, до 8 °C | Армавир: погода, 21 апреля – облачно с прояснениями, до 7 °C |