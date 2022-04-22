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Поцелуи в засос могут стать причиной фатальных последствий. Дело в том, что они способны провоцировать образование тромбов. Об этом предупредил кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев винтервью с изданием URA.RU.

Эксперт отметил, что особую опасность представляет поцелуй в область яремной вены. Это поверхностные, крупные, большого диаметра кровеносные сосуды. В результате поцелуя могут образовываться тромбы, которые затем попадают в камеры сердца и подключичные вены. Все это может стать причиной летального исхода.

При этом никакой опасности не представляет обычный поцелуй в губы, он даже полезен, так как в процессе вырабатывается гормон счастья и удовольствия. Доктор отметил: «Да, гематомы образуются при избыточном создании вакуума, но могут привести только к микротромбозам».

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