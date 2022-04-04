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Алексей Леонков, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества», заявил, что на Украине уничтожены все беспилотные летательные аппараты «Байрактар», которые использовались в боях. При этом Украина может заключить новый контракт на поставку новой партии.

В ходе действий вооруженных российских сил 1 апреля было ликвидировано 36 ударных турецких беспилотников «Байрактар». Украина может приобрести дополнительную партию летательных аппаратов, но по мнению Леонкова, их ждет точно такая же участь.

Военный эксперт рассказал, что все «Байрактары» на Украине в общем количестве 36 единиц были ликвидированы. Новую партию могут привезти в страну через территорию Польши наземным транспортом. Но Леонков уверен, сколько бы беспилотников не было бы завезено, все они будут взорваны российскими ВС.

Российские военные продолжают проводить спецоперацию на территории Украины. Их главная задача – провести демилитаризацию и денацификацию в стране.

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