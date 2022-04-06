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В среду утром в ограждение российского посольства в Бухаресте въехала легковая машина. По информации местных СМИ водитель автомобиля потерял управление и протаранил забор. После столкновения произошло возгорание автомобиля. По данным сотрудников правоохранительных органов водитель погиб.

Позже стало известно, что погибшего мужчину днем ранее осудили на 15 лет лишения свободы. Причиной стали издевательства над своей дочерью. Об этом проинформировал телеканал Antena 3.

За рулем автомобиля, который въехал в ограждение российского посольства, был Богдан Дрэгич. Мужчина был представителем местной организации, которая занималась защитой прав отцов после разводов.

Днем ранее погибшему присудили 15 лет и 4 месяца за издевательства над своей дочерью. Также мужчина проходил по делу о сексуальной агрессии.

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