Петр Чумаков, вирусолог и сотрудник Института молекулярной биологии, заявил, что пандемия коронавирусной инфекции не завершится в текущем 2022 году. Причина в том, что около половины населения планеты не вакцинировались. Об этом пишет Ura.ru.

Чумаков отметил, что борьба с коронавирусом сейчас проходит неравномерно. Прививки сделала примерно половина всего населения в мире, другая половина осталась непривитой. При этом есть большие государства, например, Китай, где большая часть населения не болела совсем.

Вирусолог считает, что увеличение заболеваемости коронавирусом сейчас в Китае может стать неконтролируемым. Ученый предположил, что власти страны могут не справиться со стремительным ростом заболевающим.

7 апреля стало известно, что за прошедшие сутки в Китае в первый раз с начала коронавирусной пандемии зарегистрировано около 23 тысяч случаев заболевания.