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Граждан России, которые не оплачивают квартплату за временных жильцов в квартирах, хотят заставить платить за потребление коммунальных ресурсов по другим тарифам. В Минстрое предложили кардинально изменить правила оказания услуг ЖКХ для такой категории квартир. Об этом пишет Российская газета.

По инициативе ведомства могу ввести двойную плату за ЖКХ в том случае, если в квартирах без счетчиков будут выявлены незарегистрированные жильцы.

Квартплату по новым правилам будут начислять с момента поселения новых жильцов. А если дата их заселения неизвестна, то за три предшествующих месяца.

Могут поднять вдвое платежи и для тех, кто отказывается пускать в жилье проверяющих сотрудников для съема показаний счетчиков.

Также внесено предложение поменять процедуру ограничения предоставления услуг ЖКХ для тех, кто за них вообще не платит. После уведомления планируется полностью ограничивать подачу в их квартиры воды, газа и электричества.

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