читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ASRIE Analytica, аналитический центр в Италии, прояснил ситуацию с российским изданием URA.RU, которое сейчас борется с итальянской газетой La Stampa.

Ранее, 16 марта, итальянское средство массовой информации выложило в сеть фотоснимок, принадлежащий изданию URA.RU. Журналисты озаглавили кадр, как La carneficina (в переводе на русский «Резня»). А текст под снимком из Донецка указывал на то, что Киев столкнулся с нападением военных сил России.

Джон Келлер, обозреватель, опубликовал статью, где рассказал о факте распространения фейковой новости со стороны итальянского издания.

Он отметил, что публикация на первой полосе итальянской газеты 16 марта стала сенсацией. Журналисты напечатали фото пожилого мужчины, который держит руки на лице, и находится среди убитых. В газете выдали этот кадр за последствия нападения российских военных на Киев.

В действительности фото было сделано в населенном пункте Донецке после того, как украинская ракета ударила, в результате чего погибло 20 мирных людей.

Вам может понравиться

Инсценировкой в украинской Буче Киев хочет надавить на Москву

Игорь Коротченко, военный эксперт, заявил, что власти Украины инсценировали расстрел мирного населения в Буче будто бы российскими ВС с определенными целями. Это усиление давления на власти России, а также на

Обнародованы новые подробности плана европейской космической миссии Juice к Юпитеру

Европейское космическое агентство (ЕКА) в следующем году отправит миссию Juice, которая посетит не только Юпитер, но и три самых крупных естественных спутников планеты. Новые подробности о миссии «Джус» были обнародованы

Петербуржцев лишили возможности жаловаться на проблемы с транспортом после старта новой реформы

Старт транспортной реформы в Петербурге с 1 апреля обнажил проблемы в области обратной связи между властями города и жителями. Усугубляет ситуацию ограничение работы административного портала «Наш Санкт-Петербург». На портале нет
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 апреля – переменная облачность, до 3 °C | город Мытищи: погода, 4 апреля – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 апреля – ясно, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 апреля – ясно, до 6 °C | Королев: погода, 4 апреля – небольшой дождь, до 8 °C | Подольск: погода, 4 апреля – пасмурно, до -0 °C | Армавир: погода, 4 апреля – небольшая облачность, до 13 °C |