ASRIE Analytica, аналитический центр в Италии, прояснил ситуацию с российским изданием URA.RU, которое сейчас борется с итальянской газетой La Stampa.

Ранее, 16 марта, итальянское средство массовой информации выложило в сеть фотоснимок, принадлежащий изданию URA.RU. Журналисты озаглавили кадр, как La carneficina (в переводе на русский «Резня»). А текст под снимком из Донецка указывал на то, что Киев столкнулся с нападением военных сил России.

Джон Келлер, обозреватель, опубликовал статью, где рассказал о факте распространения фейковой новости со стороны итальянского издания.

Он отметил, что публикация на первой полосе итальянской газеты 16 марта стала сенсацией. Журналисты напечатали фото пожилого мужчины, который держит руки на лице, и находится среди убитых. В газете выдали этот кадр за последствия нападения российских военных на Киев.

В действительности фото было сделано в населенном пункте Донецке после того, как украинская ракета ударила, в результате чего погибло 20 мирных людей.