Кристоф Херстель, немецкий журналист, рассказал о сложностях, которые возникли у русского населения в Германии. Об этом пишет Рен-тв.

Херстель заявил, что в Германию из Украины приехало больше трехсот тысяч беженцев. И многие из них нарушают местное законодательство. К примеру, в Дании, чтобы остановить преступления, украинцам будут отказывать в предоставлении жилья.

Журналист отметил, что на сегодняшний день в Германии зафиксировано больше 300 преступлений, которые были совершены против русского населения.

Он добавил, что украинцы обещают расправу русским, которые давно проживают в стране. С его слов, у беженцев много ненависти по отношению к российской культуре, они презирают все, что с ней связано, агрессивны к тем, кто разговаривает на русском языке. Журналист называет все это безумием, поскольку и на Украине проживает много русских.