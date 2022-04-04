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Полиция Германии задержала 60-летнего мужчину, который поставил 90 прививок от коронавируса. Внимание стражей порядка житель Магдебурга привлёк не потому, что таким образом заботился о своём здоровье, а тем, что вероятно продавал сертификаты о вакцинации.

Поймать ушлого немца сотрудникам полиции удалось в медицинском пункте города Айленбург. Видимо, за то время пока мужчина обманывал государство, он потерял бдительность и за очередной дозой вакцины пришёл в одно и то же место два раза подряд. Что и вызывало подозрение медиков.

В настоящее время полиция Германии устанавливает детали преступления и уже завела уголовное дело. Стражи порядка не исключают, что сертификаты о вакцинации мужчина продавал антипрививочникам. О здоровье самого задержанного после почти сотни процедур иммунизации ничего не сообщается.

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