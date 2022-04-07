В британском издании The Economist подсчитали страны, которые поддерживают Россию в украинском конфликте или занимают нейтральную позицию. Авторы журнала заявили, что в этих странах сосредоточена большая часть всех людей Земли.

Журналисты поделили государства на три группы. Первая группа поддерживает Запад, вторая – Россию, третья – с нейтральной позицией.

Стран, которые на стороне России, всего 28. К ним относятся Китай, Пакистан, Сирия и другие. В них живет около третьей части всего населения нашей планеты.

32 страны относятся к действиям России на Украине нейтрально. В них тоже проживает треть всех жителей. В их число входят Бразилия, Индия, Бангладеш.

А к тем, кто поддерживает политику Запада, отнесли 131 страну, но в них живет только около 36% всего населения планеты.

Авторы публикации сделали вывод, что далеко не все мировое сообщество считает действия России недопустимыми.