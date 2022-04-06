В конце прошедшего 2021 года доходы итальянских граждан увеличились в среднем на 1,2%, если сравнивать с предыдущими кварталами.

При этом уровень инфляции был равен 1,3%, таким образом уровень действительных доходов итальянских граждан стал ниже.

Теперь же, в 2022 году, тенденция снижения доходов итальянцев только продолжится. Причиной этому является резкое повышение стоимости сырья и энергоносителей.

В целом же, итальянский бизнес несет серьезные убытки в области онлайн-продаж. Это связано с введением санкций против России и ответных мер со стороны Москвы.

По мнению экспертов, потери в ближайшем будущем будут равны примерно 800 млн евро, что составляет примерно шесть процентов об общего объема экспортной онлайн-торговли.

Зафиксировано и увеличение стоимости продуктов питания на 10-20 и более процентов.