Военнослужащий Украины обругал матерными словами пожилую женщину за то, что она уговаривала его сдать оружие и прекратить вести военные действия против России. Солдат снял весь диалог на видео и опубликовал его в соцсети ТикТок. Поверх ролика он наложил надпись со словом «Сепаратистка».

На видео видно, что пожилая женщина выговаривает солдату, что он еще молод и не дорос, чтобы противоречить ей. Автор же щедро обругал ее матом. Видеозапись выложили на канале Рен ТВ.

При этом мужчина заявил, что если российские военные придут сюда, то все умрут и их будут убивать по-черному.

Женщина ответила на это, что Россия сильная, русские ни в чем не виноваты, и решила пристыдить мужчину за то, как он неуважительно разговаривает с пожилым человеком. Она сказала ему, что кроме сигарет и мата он больше ни на что не способен.