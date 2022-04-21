Роботизированная миссия на орбиту Урана и зонд, который сможет высадиться на спутник Сатурна с потенциальными формами внеземной жизни попали в перечень «главных приоритетов» для НАСА, изложенных в новом отчете Национальной академии наук США о планах исследований на ближайшее десятилетие. Об этом сообщает портал NPR. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Каждые десять лет Национальные академии наук США в области инженерии и медицины собирают комитеты экспертов для выработки единого мнения о том, что лучше всего включить в программы НАСА по исследованию дальнего космоса. Новый отчет о рекомендованных для НАСА основных приоритетах на период с 2023 по 2032 годы, хотя и рисует оптимистичную картину отрасли в целом, содержит намеки на беспокойство по поводу будущих бюджетных ограничений.

В предыдущий раз, в 2011 году, эксперты-консультанты просили НАСА собрать образцы горных пород на Марсе, а затем поработать над тем, чтобы доставить их нетронутыми на Землю для химического анализа. Это должно было показать, имелась ли когда-либо жизнь на «красной планете». Ученые также выступили за миссию на Европу, спутник Юпитера, который, по всей вероятности, имеет океан воды под своей ледяной поверхностью.

НАСА приняло эти цели и добилось определенного прогресса, но ученые-планетологи начали беспокоиться о том, что перерасход средств в двух крупных миссиях (Mars Sample Return и Europa Clipper) может поставить под угрозу возможность посещения других важных для науки мест Солнечной системы.

Согласно новому 780-страничному отчету о выводах группы экспертов, доставка на Землю камней с красной планеты должна оставаться «высшим научным приоритетом роботизированных исследований НАСА в этом десятилетии». Но в отчете также указано, что если затраты значительно превысят 5,3 миллиарда либо «съедят» более 35% бюджета НАСА на планетарную науку в любой конкретный год, НАСА должно запросить дополнительные деньги у Конгресса, а не забирать средства у других важных миссий, таких как к Урану и Энцеладу.

В отличие от Марса и Юпитера, ледяные гиганты Уран и Нептун никогда не изучались с помощью специальной миссии. Уран, седьмая планета от Солнца, за все время посещался только зондом НАСА «Вояджер-2» еще в 1986 году.

В последние годы обнаружение планет в иных звездных системах показывает, что ледяные планеты-гиганты, «вероятно, являются наиболее распространенным классом планет во Вселенной», – говорит Робин Кануп из Юго-Западного исследовательского института, и добавляет: «Мы видим в миссии на Уран абсолютно преобразующую, прорывную науку и уверены, что нас ждет много сюрпризов, когда мы туда доберемся».

Энцелад, один из спутников Сатурна, является еще одним крайне привлекательным с научной точки зрения местом. Считается, что под его ледяной коркой, как и на Европе, есть океан жидкой воды, но эта луна посылает на поверхность гейзеры, облегчая получение образцов, которые возникли глубоко внутри. В новом отчете рекомендуется отправить зонд, который может прибыть туда к началу 2050-х годов, совершить посадку на поверхность и искать доказательства жизни в свежем материале гейзерных выбросов.

«Энцелад – самый перспективный на сегодня кандидат для поисков доказательств внеземной жизни. Из океанских миров, он, безусловно, самый активный и доступный», – отмечает ученый Филип Кристенсен из Университета штата Аризона.

Консультанты комитета от Национальной академии наук США также заявляют, что НАСА должно более объемно заняться наукой в ​​своих многомиллиардных усилиях по возвращению астронавтов на Луну, называемых программой «Артемида». Они отмечают, что отсутствие до сих пор таких планов на период первых полетов астронавтов означает, что научное значение этой миссии «может стать не таким значительным, как могло бы быть, или даже минимальным».

Группа консультантов указала, что в НАСА не хватает организации и подотчетности для включения высокоприоритетной науки в планирование высадки на Луну. Исследования планет проводились десятилетиями с помощью роботов, и в организационной структуре агентства они отделены от пилотируемых космических полетов.

«Давайте займемся наукой на Луне, и объединим «роботизированную» и пилотируемую людьми части НАСА в действительно прочное партнерство», – говорит по этому поводу Кристенсен.

Кроме прочего, в отчете рассматривается множество небольших миссий по Солнечной системе, которые также заслуживают внимания. В их числе – посещение малого планетоида Цереры и Титана, крупнейшего спутника Сатурна. Отмечается, что исследования «пояса астероидов» даст заметный импульс усилиям по защите Земли от потенциально опасных космических камней.

НАСА также должно «полностью поддерживать» телескоп Near-Earth Object Surveyor, который предназначен для поиска этих опасных камней. Программа по нему недавно столкнулась с сокращением бюджета и задержками. «Защита Земли от вероятных опасностей из космоса важна, и при этом мы можем добиться хороших научных результатов», – говорит Бетани Элманн, планетолог из Калифорнийского технологического института.

Ранее издание discover24.ru сообщало, что научные консультанты НАСА рассматривают для включения в приоритеты на следующие 10 лет концепцию флагманской миссии «Орбиландер» на спутник Сатурна Энцелад.