читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Учёные из Австралии доработали электромобиль Tesla. Теперь он не зависит от специальной зарядки, а передвигается на электричестве, которое получено от энергии Солнца.

Как пишет Reuters, группа исследователей напечатала на 3D-принтере солнечные панели, а затем подключила их к электрокару. Уточняется, что 18 панелей собрали из ПЭТ-пластика. При этом их себестоимость оказалась довольно низкой – всего 10 долларов за квадратный метр.

На модернизированной версии Tesla, группа изобретателей намерена проехать по дорогах Австралии более 15 тысяч километров. Попутно учёные будут заезжать в школы и рассказывать о необходимости бережно относиться к окружающей среде.

Станет ли предложенная австралийцами технология массовой, пока неизвестно. Сами изобретатели заявляют, что такой эксперимент прежде всего должен ответить на вопросы, каким образом можно заряжать и эксплуатировать технику в удалённых местах. Например, в космосе.

Вам может понравиться

IE: Новая методика успешно устраняет до 75% опухолей с помощью ультразвука

Новая неинвазивная методика, основанная на устройстве, фокусирующем ультразвуковые волны, опробована в экспериментах ученых Мичиганского университета (США) и успешно ликвидировала до 75 процентов опухолей. Об этом сообщает интернет-издание Interesting Engineering (IE).

Зарождение жизни на Земле произошло всего через 300 миллионов лет после образования планеты

Английские ученые провели исследование скалы, найденной в 2008 году. Кусок породы, который изучили, оказался бывшей частью дна моря. Научные сотрудники разрезали породу на тончайшие слои, в которых они обнаружили редкоземельные

Business Korea: Южнокорейские компании не спешат присоединяться к экономическому бойкоту России

Большинство южнокорейских компаний продолжают вести бизнес в России, даже несмотря на то, что некоторые из них временно закрыли свои отдельные российские заводы. Об этом сообщает южнокорейский портал Business Korea. Перевод
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 апреля – ясно, до 4 °C | город Мытищи: погода, 22 апреля – пасмурно, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 апреля – переменная облачность, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 апреля – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 22 апреля – пасмурно, до 8 °C | Подольск: погода, 22 апреля – пасмурно, до 6 °C | Армавир: погода, 22 апреля – облачно с прояснениями, до 6 °C |