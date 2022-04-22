Учёные из Австралии доработали электромобиль Tesla. Теперь он не зависит от специальной зарядки, а передвигается на электричестве, которое получено от энергии Солнца.

Как пишет Reuters, группа исследователей напечатала на 3D-принтере солнечные панели, а затем подключила их к электрокару. Уточняется, что 18 панелей собрали из ПЭТ-пластика. При этом их себестоимость оказалась довольно низкой – всего 10 долларов за квадратный метр.

На модернизированной версии Tesla, группа изобретателей намерена проехать по дорогах Австралии более 15 тысяч километров. Попутно учёные будут заезжать в школы и рассказывать о необходимости бережно относиться к окружающей среде.

Станет ли предложенная австралийцами технология массовой, пока неизвестно. Сами изобретатели заявляют, что такой эксперимент прежде всего должен ответить на вопросы, каким образом можно заряжать и эксплуатировать технику в удалённых местах. Например, в космосе.