Большинство южнокорейских компаний продолжают вести бизнес в России, даже несмотря на то, что некоторые из них временно закрыли свои отдельные российские заводы. Об этом сообщает южнокорейский портал Business Korea. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Business Korea приводит ряд примеров продолжения работы южнокорейских компаний в России.

В частности, Hyundai Motor Co. Заявляла о приостановке работы своего завода в Санкт-Петербурге. Тем не менее, в прошлом месяце компания произвела в России 3708 автомобилей, хотя это оказалось на 83,2% меньше, чем год назад. Из общего количества выпущенных автомашин 2970 штук было продано непосредственно в России, а 738 единиц было поставлено на экспорт. В Business Korea также напомнили, что объем российского производства Hyundai Motor в январе составил 17 649 автомобилей, а в феврале – 17 402 автомобиля.

Кроме того, заводы корпораций Samsung Electronics и LG Electronics в России также продолжают работать, хотя их экспортные поставки в Россию временно приостановлены. Причем это было мотивировано не «санкциями», а «глобальными проблемами с морскими перевозками».

Обе всемирно известные южнокорейские компании вплоть до настоящего момента не рассматривают возможность остановки производства, так как их заводы рассчитаны на охват рынка не только России, но и всего региона, включающего страны СНГ и даже Европу.

«Хотя все большее число американских и европейских компаний бойкотируют Россию, южнокорейским компаниям сложно присоединиться к ним. Это связано с тем, что их доля на местном рынке высока, и они конкурируют с китайскими компаниями в России», – сказал для Business Korea пожелавший остаться анонимным авторитетный «отраслевой источник».