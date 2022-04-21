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Боевые действия на Донбассе складываются достаточно тяжело для ВС РФ и все заявления об их переходе в позиционную форму являются недостоверными, сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

В интервью изданию «Украина.ру» он пояснил, что подтверждением этому является тот факт, что подготовка занимает гораздо больше времени, чем боевые действия.

Так, для захвата всего одной высотки в Мариуполе необходимо провести тщательные подготовительные мероприятия – уточнить возможность подхода помощи к украинским военным, проверить, нет ли снайперов на огневых рубежах. Все это требует длительной разведки, а сам бой за высотку занимает минимум времени.

Леонков рассказал, что сложности связаны с грамотной подготовкой ВСУ к боевым действиям в Мариуполе. На протяжении 8 лет нацбаты выстраивали мощную линию обороны, взламывать которую сейчас чрезвычайно сложно. В подобных условиях продвинуться на 3-4 километра вперед можно за то же время, за которое в голой степи преодолевается до 40 км.

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