Находившийся под стражей экс-руководитель Управления социального питания (УСП) Петербурга Алексей Барабанщиков вышел на свободу.

Куйбышевский районный суд Петербурга удовлетворил прошение следствия об изменении меры пресечения бывшему главе УСП, просидевшему в СИЗО пять месяцев. При том что ранее об этом же просила сторона защиты, но почему-то следствие её просьбы проигнорировало.

Следователь в своем ходатайстве пишет, что решение принято на основании отсутствия у Барабанщикова судимости, наличия четырёх несовершеннолетних детей, а также постоянного места жительства. Кроме того, за все время нахождения в СИЗО с его стороны отсутствовали какие-либо нарушения.

До 9 июля этого года Барабанщикову нельзя выходить из дома на прогулку более чем на три часа в сутки, разговаривать с участниками дела, кроме адвокатов, вести почтово-телеграфную переписку и пользоваться интернетом.

Напомним, Барабанщикова задержали 12 ноября якобы за помощь комбинату питания в выигрыше тендера, проходившего летом 2020 года.

Однако ответственным за проведение аукциона был Комитет по государственному заказу (КГЗ), а контролировал его деятельность губернатор Петербурга Александр Беглов. Вину Барабанщикова до сих пор до конца доказать не удалось. В связи с чем защита 22 декабря попыталась оспорить постановление, но суд отказал адвокатам.

Некоторые журналисты и эксперты уверены, что преследование бывшего чиновника политизировано и связано с именем главы Петербурга, которому не нравилась критика в свою сторону и огласка проблем отрасли. Ведь задержание Барабанщикова произошло сразу после громкого интервью, в котором он затронул Смольный, сообщив о нежелании чиновников внедрять ряд необходимых реформ.

Сейчас на посту главы УСП бывший заместитель главы КГЗ Алена Мироненко. СМИ предполагали, что ее назначили руководителем ведомства для подтасовки документации Барабанщикова, а также для возможности прикрыть бывшего руководителя Жемякина.