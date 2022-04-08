6 апреля Палата советников Японии (верхняя палата парламента) окончательно утвердила бюджет на 2022 финансовый год, в котором расходы на оборону составляют 5,40005 трлн иен. Это не только стало рекордным показателем за восемь лет подряд, но и фактически нарушило практику, установленную Японией после Второй мировой войны, согласно которой «доля расходов на оборону не должна превышать 1% от валового внутреннего продукта (ВВП)».

Об этом сообщает китайский портал Sohu, отметив, что японское руководство объясняет резкий рост своих военных расходов вымышленным «усилением угрозы» от КНР, а теперь – еще и от России. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Увеличение расходов Японии на оборону, памятуя милитаристское прошлое этой страны, вторгшейся во многие другие страны, определенно заслуживает бдительности», – пишет Sohu. Издание отмечает, что в настоящее время Япония намерена начать продвижение в трех аспектах наращивания современных вооружений.

Во-первых, Японией решено принять на вооружение большое количество истребителей F-35, переоборудовать для применения их авианосной версии свой якобы «тяжелый эсминец» – вертолетоносец класса «Идзумо», ускорить исследования и разработку истребителя следующего поколения FX, ускорить разработку противокорабельных ракет увеличенной дальности «Тип 12», а также закупить ракеты с дальностью более 1000 километров. Все это свидетельствует, что Япония стремится значительно усилить свой так называемый «потенциал упреждающего стратегического удара».

Во-вторых, Япония одновременно прилагает усилия в области космоса, цифровых коммуникационных сетей, электромагнитных волн и прочего, и формирует соответствующие войска с целью повышения боеспособности в новых сферах боевых действий.

В-третьих, Япония желает особо выделить и повысить обороноспособность «островной цепи» на своих рубежах. В последние годы Япония постоянно укрепляла свое военное присутствие на юго-западе, добавляя подразделения наблюдения, ракетные подразделения берегового корабля и подразделения быстрого реагирования. Новый бюджет также будет сосредоточен на закупке мин, торпед, средств противолодочного патрулирования, транспортной авиации и других возможностей «быстрого реагирования».

В Sohu также отметили, что в последние годы японские руководители преувеличивают «внешние угрозы», увеличивая свои военные расходы.

Так, министр обороны Японии Нобуо Киси заявил 4 апреля, что необходимо срочно укреплять оборонный потенциал Японии, и при дальнейшем увеличении оборонного бюджета в 2023 году следует рассмотреть вопрос о военно-технических возможностях «атаковать вражеские базы».

Киши также заявил, что в связи с «активизацией военной активности» со стороны Китая, Северной Кореи и России в условиях «все более жесткой обстановки безопасности вокруг Японии» необходимо укреплять ее обороноспособность. Примечательно, что он привел в пример Германию, которая «предложила увеличить свой оборонный бюджет после украинско-российской конфликта», и Япония тоже должна это учитывать.

Следует отметить, что первоначальный бюджет расходов Японии на оборону в этом году (упомянутые 5,4 триллиона иен) формально укладывается в величину ниже порога «1% ВВП». Но кроме этого, утвержден так называемый «дополнительный военный бюджет», который был объединен с «первоначальным» в так называемый «единый 16-месячный бюджет», общая сумма которого составила 6 триллионов иен, а соотношение к объему ВВП – 1,09%.

Одновременно правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) готовит «ускоренную конституционную реформу», где среди прочих изменений основного закона страны намерено снять барьеры, препятствующие милитаризации. В программном документе ЛДП уже провозглашен новый рубеж для наращивания военных расходов – 2% от ВВП, целиком совпадающий с такой же текущей задачей, поставленной для стран-членов НАТО.