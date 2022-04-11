Китайское издание Global Times опубликовало статью, где указано общее количество неестественных смертей людей, которые вызваны санкциями со стороны США.

Анализ информации показал, что с того времени, как прошла Вторая мировая война, общее число неестественной гибели иностранных граждан из-за введенных санкций выше, чем общее количество умерших в ходе военных действий за это же время.

Автор публикации в Global Times также пишет, что сейчас большое количество стран уже не хотят следовать американской политике принуждения.

По мнению редакции газеты, на примере украинского конфликта заметно стремление США к гегемонии в мире. Со слов автора, США любят навешивать ярлыки на те страны, которые не относятся к Западу и придерживаются независимой внешней политики. Несогласных обвиняют в том, что они не соблюдают «общечеловеческие ценности».