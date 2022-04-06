Школа №220 взыскала неустойку с «Альфа-Провианта» за некачественную организацию питания

В конце февраля администрация Калининского района выставила комбинату социального питания «Альфа-Провиант» сразу четыре претензии за некачественное выполнение своих обязанностей, следует из выписки на сайте «Единой информационной системы в сфере государственных закупок». Речь идет о нарушениях в школе № 220, обслуживаемой комбинатом. Сумма неустойки составила 70 тысяч рублей.

Нарушения со стороны поставщика были выявлены и в дошкольном учреждении, расположенном по тому же адресу, что и ГБОУ ОШ № 220.

Журналисты выяснили, что причина нарушений крылась в отсутствии у поставщика бачков для утилизации и вывоза мусора.

«Это было связано с тем, что у нас не было бачков для вывоза мусора. То есть конкретно «Альфа-Провиант» нам не предоставил бачки. Но сейчас этот вопрос решен, все нормально, все хорошо», – прояснили ситуацию представители образовательного учреждения.

Ситуация в очередной раз демонстрирует нежелание комбинатов выполнять все нормы и требования при обеспечении детей питанием до тех пор, пока их не оштрафуют или не вынесут другое наказание. Однако проверяют поставщиков крайне редко.

С нарушениями при организации детского питания активно боролся экс-глава УСП Алексей Барабанщиков, но с приходом нового руководителя Алены Мироненко активная деятельность ведомства прекратилась. Более того, СМИ заподозрили новую главу УСП в связях с «Альфа-Провиантом», сумевшим получить большинство контрактов на поставки питания в Калининском районе. Победа во многих лотах досталась комбинату благодаря отстранению от участия в конкурсе компании «Артис-Детское питание». УФАС доказало необоснованность отстранения конкурента с торгов.

Отметим, что Барабанщиков неоднократно указывал на высокий уровень коррупции в сфере соцпита и призывал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова разобраться с проблемами. Однако этого не произошло. После неприкрытой критики в адрес градоначальника Барабанщикова поместили в СИЗО, где держат пять месяцев. Экспертное сообщество предполагает, что чиновника подвергли уголовному преследованию, поскольку губернатору не понравились его обвинительные высказывания.