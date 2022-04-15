Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Рядом с ракетным крейсером «Москва», который ранее загорелся и на нем был зафиксирован взрыв боезапасов, заметили самолет Boeing P-8A Poseidon, принадлежащий ВВС США. Он скорее всего совершал разведывательные действия.

Американский самолет был обнаружен 13 апреля около 7 часов вечера на расстоянии примерно в 70 км от крейсера. Boeing P-8A Poseidon перемещался в румынском воздушном пространстве. О целях его полета на таком расстоянии официальной информации нет.

По данным портала ADS-B Exchange самолет ВВС Соединенных Штатов был обнаружен в районе румынского населенного пункта Журиловка в восточной части страны. При этом экипаж «Посейдона» регулярно совершал отключение транспондера. По этой причине многие специалисты посчитали, что американский самолет мог пролетать и над Черным морем.

Ранее в российском министерстве обороны проинформировали, что ракетный крейсер «Москва», который является флагманом Черноморского флота, серьезно поврежден в результате пожара. Кроме этого, повреждения нанесены взрывом боеприпасов. Экипаж крейсера эвакуировали.

Вам может понравиться

Китай объявил о завершении формирования своей комплексной спутниковой системы BeiDou-3

Китай официально завершил строительство своей комплексной навигационной спутниковой системы BeiDou (BDS) третьего поколения, согласно заявлению Национальной комиссии по развитию и реформам. Об этом сообщает китайский портал CGTN. Перевод основных положений

Следственный комитет РФ завел уголовное дело из-за пыток российских солдат на Украине

Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело из-за убийств и пыток солдат вооруженных сил России на Украине. В пресс-службе ведомства рассказали, что после того, как были завершены боевые действия, нашли тела

В Китае из фильма «Фантастические твари» удалили сцену с упоминанием гомосексуальных отношений

Китайская цензура удалила из киноленты «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» сцену, где упоминаются гомосексуальные отношения. Об этом пишет портал news.com.au. В статье уточняется, что власти КНР подвергли цензуре третий выпуск франшизы.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 апреля – небольшой снег, до 3 °C | город Мытищи: погода, 15 апреля – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 апреля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 апреля – переменная облачность, до 7 °C | Королев: погода, 15 апреля – пасмурно, до 13 °C | Подольск: погода, 15 апреля – переменная облачность, до 10 °C | Армавир: погода, 15 апреля – небольшой дождь, до 9 °C |