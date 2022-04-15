Рядом с ракетным крейсером «Москва», который ранее загорелся и на нем был зафиксирован взрыв боезапасов, заметили самолет Boeing P-8A Poseidon, принадлежащий ВВС США. Он скорее всего совершал разведывательные действия.

Американский самолет был обнаружен 13 апреля около 7 часов вечера на расстоянии примерно в 70 км от крейсера. Boeing P-8A Poseidon перемещался в румынском воздушном пространстве. О целях его полета на таком расстоянии официальной информации нет.

По данным портала ADS-B Exchange самолет ВВС Соединенных Штатов был обнаружен в районе румынского населенного пункта Журиловка в восточной части страны. При этом экипаж «Посейдона» регулярно совершал отключение транспондера. По этой причине многие специалисты посчитали, что американский самолет мог пролетать и над Черным морем.

Ранее в российском министерстве обороны проинформировали, что ракетный крейсер «Москва», который является флагманом Черноморского флота, серьезно поврежден в результате пожара. Кроме этого, повреждения нанесены взрывом боеприпасов. Экипаж крейсера эвакуировали.