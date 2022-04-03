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Россияне уже с начала следующей недели могут рассчитывать на получение новой денежной выплаты. Об этом рассказывает издание PRIMPRESS.

Как сообщается, речь идёт о программе для семей с детьми, которые оформили путёвку в детские лагеря. Такая программа действовала в стране ещё в 2021 году и продемонстрировала успешность. По этой причине власти приняли решение повторить её и в этом году.

Программа начала действовать с 31 марта. Для того, чтобы принять в ней участие, необходимо купить путёвку для детского отдыха, воспользовавшись сайтом правительства. Важное условие – оплачивать путёвку необходимо при помощи банковской карты «Мир». Число путёвок при этом не ограничивается, то есть их можно оформить на всех детей. Вернутся деньги в срок до пяти дней. То есть, если путёвка была приобретена 31 марта, то возврат будет осуществлён уже 4 апреля.

Возврат составляет половину от потраченных средств, однако не более 20 тысяч рублей за раз. В прошлом году россияне получили 4,5 миллиарда рублей возврата. На каждого ребёнка в среднем пришлось по 12 тысяч рублей.

Недавно мы сообщали, что выплаты у некоторых категорий россиян в 2022 году будут увеличены. В частности, это касается семей с детьми и детей-инвалидов.

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