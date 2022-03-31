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Социальные выплаты у ряда категорий россиян будут повышены в 2022 году. Об этом рассказала журналистам депутат Госдумы Елена Драпенко.

Пенсионеры уже начали получать повышенную пенсию с 1 января. Индексация была произведена на процент инфляции для всех неработающих граждан пенсионного возраста. Государственные выплаты были увеличены на 8,6%. В апреле ожидается индексация и для тех, кто получает социальные выплаты, а также пособия, которые связаны с государственным обеспечением.

Ожидается повышение и пособий, которые полагаются семьям с детьми. Дети-инвалиды и инвалиды с детства первой группы будут получать по 15 109 рублей ежемесячно. Увеличится выплата по потере кормильца. Если ребенок потерял одного родителя, то ему полагается 6 295 рублей, если обоих – 12 590 рублей.

Обращаться в территориальные органы социальной защиты или в Пенсионный фонд не нужно. Индексация будет произведена автоматически.

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