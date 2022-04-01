Большое количество компаний в Германии запланировали повышение стоимости своей продукции. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперт Института экономических исследований, Тимо Вольмершаузер, рассказал, что инфляция в Германии скорее всего превысит планку в 5 процентов. Он добавил, что в прошлый раз такая ситуация с ценами на рынке происходила в 1981 году.

Ожидается максимальный скачок цен в потребительском секторе. И это в первую очередь касается продуктов питания.

Вольмершаузер отметил, что сложившая ситуация на Украине привела не только к повышению цен на энергию, но и также на товары сельскохозяйственной отрасли.

Страны запада ввели антироссийские санкции из-за того, что власти России начали спецоперацию на Украине. Ограничения в первую очередь затронули банки и область высоких технологий. Но нарушенные технологические цепочки вызвали серьезные экономические проблемы в США и странах Европы.