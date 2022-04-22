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Польское издание Myśl Polska опубликовало статью историка Пшемыслава Пясты, который критикует политику властей страны. Автор пишет, что неграмотные действия руководства привели к тому, что в Польше появились серьезные экономические проблемы, развилась и высокая инфляция.

По мнению публициста украинский конфликт полностью выбил правительство Польши из колеи, и оно решило действовать против России даже во вред себе.

Пяста пишет, что назло Путину Польша отказалась закупать российские энергетические ресурсы. Теперь то же сырье из России закупается у посредников по более высоким ценам.

А ранее Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши, в ходе выступления в честь Пасхи заявил, что в том, что в стране высокая инфляция, виновата только Россия.

Автор статьи указывает, что властям удобнее обвинять в инфляции Россию, нежели признаться в собственной полной безответственности.

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