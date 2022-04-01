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Петербургские власти планируют установить в ряде районов новые закрытые павильоны на автобусных остановках. При этом темпы строительства занижены. Известно, что их количество составит около 4,2% (304 объекта) от общего числа городских остановок. И это на фоне запуска Смольным транспортной реформы.

Напомним, ранее губернатор Александр Беглов сообщал, что в Красносельском районе на проспекте Героев установят несколько таких павильонов до июля 2022 года. Всего в городе оборудовано почти семь тысяч остановок.

Если оценивать ситуацию на федеральном уровне, то в Петербурге отмечается дефицит самих автобусных остановок, а также имеется проблема их несоответствия современным стандартам. Отметим, что в Москве закрытыми павильонами оборудованы 88,1% автобусных остановок.

В Северной столице проблема нехватки остановок до этого момента решалась благодаря наличию частных перевозчиков. Коммерческие автобусы останавливались по сигналу пассажира везде, где это было разрешено ПДД.

После старта транспортной реформы и ухода с рынка маршрутных автобусов петербуржцы столкнутся с проблемой дефицита общественного транспорта и долгим его ожиданием. На сегодняшний день Петербургу требуется как минимум 2500 новых остановок.

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