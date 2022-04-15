Недавно в СМИ появилась информация о возможном финансировании украинского нацбатальона «Азов» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) крупным российским предпринимателем Теймуразом Хихинашвили. По словам общественного деятеля Эрнеста Макаренко, в случае подтверждения факта спонсорства нацистов его участников необходимо наказать.

Как выяснили журналисты, «Азов» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) может получать деньги от прибыли петербургских предприятий, расположенных в Курортном районе. Эти компании находятся на территории бывшего «Сестрорецкого инструментального завода им. С. П. Воскова». В 2003 году, когда Курортным районом Санкт-Петербурга руководил Александр Беглов, завод был приватизирован «частниками» и продан американской компании Jensen Group.

На территории завода сейчас расположены алмазоперерабатывающие предприятия «Невский Бриллиант», «Новые алмазные технологии», «Инреал» и New Diamond Technologies. Руководит ими Теймураз Хихинашвили, крупный и влиятельный бизнесмен.

Журналисты заметили явную дружбу Хихинашвили с губернатором Петербурга Александром Бегловым. До 2014 года бизнесмен открыто дружил и с украинским олигархом Игорем Коломойским, главным спонсором нацистского батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Последние 8 лет предприниматели поддерживают связь через Тимура Миндича, имеющего отношение к «Студии «Квартал-95». Как известно, ее сооснователем был нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Общественный деятель Эрнест Макаренко не исключает правдивости этой схемы финансирования нацбатальона. По его мнению, многие другие представители российской политической и светской элит могли участвовать в спонсировании украинских нацистов.

«Я уверен, я вижу по ситуации, по косвенным фактам, что таких предприятий немало. И напрямую с бандеровцами была связана, например, огромнейшая часть шоу-бизнеса, который был вовлечен в эту машину финансирования бандформирований украинских», – заявил Макаренко.

Также Макаренко указал на то, что «надо вычислять и безжалостно наказывать таких мерзавцев и их крыши во власти тоже должны быть ликвидированы». При этом чиновники, покрывавшие подобную деятельность, тоже должны быть наказаны. По словам общественного деятеля, «среди представителей российской власти много предателей народа и нашего президента».

Эрнест Макаренко не исключает, что другие петербургские компании также могли финансировать украинских нацистов.

«Да, действительно, СБУ проникли в бизнес и во многие сферы жизни нашего государства. Это была их задача и она успешно, видимо, выполнялась. Это очень печально. От любых преступных подобных элементов мы должны безжалостно избавляться. […] Если что-то всплывает наружу и если об этом знают чиновники, то это полное пособничество терроризму, сознательное», – сказал Макаренко.

Обозначенные журналистами вероятные спонсоры «Азова» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) пока никак не прокомментировали ситуацию. Будет ли реакция правоохранительных органов, тоже не известно.