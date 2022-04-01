Европейское космическое агентство (ЕКА) в следующем году отправит миссию Juice, которая посетит не только Юпитер, но и три самых крупных естественных спутников планеты. Новые подробности о миссии «Джус» были обнародованы в только что выпущенной ЕКА публичной анимации, о чем сообщает интернет-издание SlashGear. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Юпитер в ближайшем будущем ожидает несколько новых посетителей: помимо космического корабля НАСА «Юнона», который в настоящее время вращается вокруг планеты, Европейское космическое агентство (ЕКА) в следующем году отправит туда свою миссию Juice. Название этой миссии складывается из ее полного наименования, которое звучит как JUpiter ICy moons Explorer – «Исследователь ледяных лун Юпитера», после планируемого запуска в 2023 году она должна прибыть к Юпитеру в 2031 году.

Сейчас ЕКА выпустило анимацию, показывающую главные этапы путешествия Juice и то, в каком порядке он посетит не только Юпитер, но и три самые большие из более чем 80 лун планеты. Чтобы добраться до Юпитера, космический корабль воспользуется своеобразной помощью в пути следования: он пролетит рядом с несколькими планетами во внутренней части Солнечной системы, в нужный момент совершая маневры, которые придадут ему так называемое «гравитационное ускорение».

С этой целью маршрут Juice составлен так, что в него включены облеты Земли в 2024 году, Венеры в 2025 году и затем еще дважды – облеты с приближением к Земле в 2026 и 2029 годах. Первый облет Земли необычен тем, что в виде помощи для набора ускорения корабль будет использовать гравитацию не только Земли, но и Луны. По данным ЕКА, маневр такого типа будет предпринят впервые, а выполнение этой операции (облет Луны, а через 1,5 дня – Земли) позволит сэкономить значительное количество топлива.

После прибытия в систему назначения в 2031 году космический корабль будет вращаться вокруг планеты Юпитер, а также пролетит мимо естественных спутников планеты – Европы, Каллисто и Ганимеда. Наконец, он выйдет на орбиту вокруг Ганимеда к моменту, как у него выработается топливо, и завершит свою миссию, столкнувшись с поверхностью Ганимеда в 2035 году.

Миссия Juice будет запущена с помощью ракеты-носителя Ariane 5 с космодрома в Куру во Французской Гвиане. Идея экспедиции состоит в том, чтобы изучить Юпитер и его спутники, причем отчасти – чтобы заодно узнать, можно ли рассчитывать найти обитаемые миры на орбитах газовых гигантов за пределами нашей Солнечной системы. Газовые гиганты являются одними из наиболее часто идентифицируемых экзопланет, поэтому обнаружение материальных доказательств того, что они способны поддерживать обитаемые миры, откроет новые возможности для поиска жизни в других местах во Вселенной.

Спутник Юпитера Европа является особенно интригующей целью в поисках пригодных для жизни миров, потому что считается, что под ледяной коркой находится жидкий океан, а вода является ключевым требованием для жизни, какой мы ее знаем. В своей исследовательской миссии Juice совершит два облета этой луны, чтобы изучить состав ее поверхности и вывить под ней природные резервуары с жидкой водой. Juice также изучит атмосферу Европы и исследует потоки воды, которые были замечены предыдущими миссиями.

Спутник Юпитера Каллисто также может скрывать под своей поверхностью океан. Свидетельства его существования менее доказаны, поэтому Джус изучит эту луну более подробно.

Наконец, Ганимед представляет собой большой интерес, поскольку это единственный известный спутник в Солнечной системе, имеющий собственную магнитосферу. Juice отправится на орбиту Ганимеда, чтобы узнать об этом больше, и заодно стать первым космическим кораблем в истории, облетевшим луну другой планеты.