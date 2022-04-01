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В Германии сообщили, что уже в ближайшем будущем будут значительно увеличены цены на некоторые виды товаров. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на Die Zeit.

Как сообщается в статье, повышение цен затронет мясо, колбасу и масло. Согласно заявлению президента Торговой ассоциации Германии Йозефа Санктйоханзера, повышение произойдёт уже в скором времени и покупатели заметят это на всех ценниках в магазинах. Также он указал, что увеличение цен не будет являться краткосрочным.

Аналогичное заявление дал директор по коммуникациям магазинов Aldi. Как было указано, повышение цен было спровоцировано проблемами с энергией и удобрениями. Однако было отмечено, что дефицита поставок не пройдёт. В частности, было заявлено, что на протяжении года ожидать недостатка продуктов не стоит, но прогнозы на более долгий срок сейчас дать затруднительно.

Ранее авторы Die Zeit заявили, что рост цен в Германии также будет спровоцирован отказом от российских газа и нефти. Так, отказ от российских энергоносителей приведет к инфляции в размере 2,3%.

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