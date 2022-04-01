Правительство Великобритании опубликовало основополагающий военно-стратегический документ, в котором определены главные принципы, цели и задачи в политике, которая касается арктического региона. Об этом сообщает Defense News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Великобритания призывает альянс НАТО быть более активным в арктическом регионе, «где Москва усиливает свою военную инфраструктуру», – особо подчеркивают в Defense News.

В документе, опубликованном 29 марта, британское правительство изложило свое стратегическое видение того, как следует реагировать на растущее значение Крайнего Севера, поскольку тающие арктические льды открывают все больший доступ к ресурсам региона.

Публикация этого военно-стратегического документа состоялась всего за несколько дней до окончания крупных военных учений в Арктике Cold Response («Холодный ответ») под руководством Норвегии, с участием около 30 000 военнослужащих из 27 стран НАТО и стран-партнеров. Согласно официально провозглашенной цели, эти учения «проверили способность вооруженных сил альянса усилить местные силы».

Причем именно британцы, у которых в реальности нет никакой собственной территории за Полярным кругом, внесли основной вклад в учения Cold Response 2022. В первую очередь это заключалось в развертывании Prince of Wales, одного из двух новых авианосцев Королевского флота.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в заявлении, сопровождающем Арктическую стратегию, что его ведомство активизирует свою оборонную деятельность в регионе.

«Вооруженные силы Великобритании будут больше работать с нашими близкими арктическими союзниками и партнерами, в рамках НАТО, на двусторонней основе и через другие многосторонние группировки, такие как Объединенный экспедиционный корпус. Королевский военно-морской флот, включая его специальную прибрежную группу реагирования «Север», будет периодически действовать на Крайнем Севере вместе с союзниками и партнерами, сухопутные войска будут проводить более масштабную подготовку в суровую северную погоду, а ВВС Великобритании направят в регион морские патрульные самолеты P8A и продолжат участие в охране воздушного пространства Исландии», – пояснил Уоллес.

Ранее он предупреждал, что Арктика становится зоной растущей военной конкуренции, которая напрямую повлияет на безопасность Великобритании.

Сам стратегический документ, озаглавленный «Вклад Великобритании в оборону на Крайнем Севере», призывает Североатлантический союз активизировать деятельность в регионе, если потребуется.

«Великобритания будет выступать за более активный подход НАТО к Крайнему Северу. Подход НАТО должен быть выверенным и пропорциональным, отражающим низкий уровень напряженности. При этом должна быть признана важность региона в комплексном подходе к коллективному сдерживанию и обороне, а также признана его решающая важность в содействии военному подкреплению через Северную Атлантику», – говорится в документе.

Уоллес попытался оправдать стремление к расширению военных возможностей Великобритании (и НАТО в целом) в регионе, заявив, что, хотя Арктика исторически была зоной низкой напряженности, ситуация меняется.

«Таяние морского льда в Арктике несет с собой как угрозы, так и возможности: Россия использует все более милитаризованный подход к региону; и Китай поддерживает свой предложенный Полярный шелковый путь рядом инфраструктурных проектов, которые имеют потенциал двойного назначения», – предупредил он.

«Поскольку регион становится все более доступным, угрозы из других уголков земного шара могут распространиться на Арктику. Мы должны быть в состоянии адекватно реагировать на изменяющуюся региональную динамику, связанную с уменьшением покрова морского льда», – добавил Уоллес.