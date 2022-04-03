Правительство Мали объявило, что оно получило из России два военных многоцелевых вертолета Ми-17, которые будут использоваться для поддержки продолжающихся операций по борьбе с исламистскими боевиками в пустынных районах страны. Об этом сообщает американское военное издание Military Watch. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Министр обороны Мали Садио Камара поучаствовал 30 марта в состоявшейся в столице страны Бамако церемонии принятия вертолетов, а также другой российской боевой техники. «Особенно примечательно в этом приобретении – то, что оно произошло после того, как западноафриканская страна, сменив правительство в 2020 году, изгнала воинские контингенты стран Запада, которые долгое время базировались на ее территории», – отмечает Military Watch.

Широкомасштабные антиевропейские и особенно антифранцузские протесты периодически продолжают происходить в столице Мали. Нередко протестующие несут российские флаги и символику, поскольку Москва и, как сообщается, соседний Алжир поддерживают сокращение давней сферы преимущественно французского влияния в регионе.

Все более тесными становятся связи Мали с Россией в области обороны, в том числе развертывание российских инструкторов-специалистов по обеспечению безопасности, что получило крайне негативное освещение в странах Запада, как и решение о высылке военных контингентов, сформированных из войск стран НАТО и других западных стран-партнеров альянса.

Сейчас правительство Мали сообщило о своих новых приобретениях как о «боевых вертолетах, новейших радарах и многом другом оборудовании, необходимом для борьбы с терроризмом и экстремизмом, что стало плодом искреннего и очень давнего партнерства» с Россией. Сообщается, что военное оборудование было предоставлено бесплатно в качестве помощи из России, которая содержит на хранении очень большие излишки вертолетов семейств Ми-8 и Ми-24.

«Предполагается, что в текущей поставке в Мали доставлены вертолеты модели Ми-17 – производной от конструкции Ми-8, предназначенной для экспорта. По состоянию на начало 2022 года ВВС Мали имели на вооружении всего шесть боевых вертолетов российской разработки, образующих единую эскадрилью, включающую 2 вертолета Ми-24Д и 4 вертолета Ми-35М», – уточняют аналитики Military Watch.

Соседний с Мали Алжир также развертывает военный вертолетный парк, который многие эксперты считают самым боеспособным в Африке и арабском мире, и по мере того, как алжирско-малийские отношения продолжают улучшаться, у Алжира есть потенциал оказать значительную поддержку ВВС Мали, дополняя те возможности, которые напрямую предоставляет Россия.

«Армия Мали очень слабо вооружена: по оценкам, в ней насчитывается около 230 бронетранспортеров и всего шесть танков – советских легких плавающих ПТ-76, которые впервые поступили на вооружение более 70 лет назад во время Корейской войны. Выигрыш вооруженных сил западноафриканской страны от получения излишков российской техники можно оценить как значительный. Оборонный бюджет Мали, составляющий сейчас более 850 миллионов долларов, уже не является незначительным и вполне способен финансировать приобретение и эксплуатационные расходы на новое военное оборудование», – заключает Military Watch.