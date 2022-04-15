Российское Министерство обороны продолжает рассказывать своим гражданам про героические поступки и подвиги, совершенные нашими военнослужащими. Теперь же стало известно про подвиг майора Руслана Мансурова.

Мансуров руководил батальонно-тактической группой, которая смогла в неравных условиях полностью разгромить два националистических формирования противников, которые были вооружены.

В минобороны отметили, что украинские националистические формирования имели значительно превосходство и оказывали серьезное сопротивление. Но группа российских военнослужащих, благодаря отличной профессиональным действиям майора Мансурова, не потеряла в ходе боевых действий ни одного человека.

В ходе сражения группа Руслана Мансурова ликвидировала больше 35 единиц украинской боевой техники, а также было уничтожено много живой силы врага. За совершенный подвиг и героизм Руслану Мансурову дали орден Мужества.