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Константин Косачев, занимающий пост вице-спикера Совфеда, рассказал, что западные страны готовы терпеть серьезные экономические лишения ради того, чтобы сохранить свои якобы «преимущества». Об этом пишет РИА Новости.

Политик заявил, что США и страны ЕС пошли на крупные экономические жертвы сегодня ради того, чтобы завтра не понести непоправимых трат.

В результате же Запад утрачивает финансовое, технологическое и другие формы господства в мире. Однако по мнению стран Запада все это необходимо для восстановления справедливого миропорядка во всеобщей экономике. Все то, что сейчас происходит, на Западе называют «правильными» ценностями и демократией.

Со слов политика, их логика такова – лучше сейчас отказаться от поставок газа из России, чтобы потом после установления в России прозападной власти, получать те же ресурсы за гроши. В такой ситуации ждать отмены антироссийских санкций не стоит.

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