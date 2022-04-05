Комбинат питания «Кавалер» заменяет блюда из мяса на более дешёвые аналоги из курицы в лицее №419 Петродворцового района Петербурга. Информация с подтверждающими фотографиями появилась в интернет-сообществе «РОДКОНТРОЛЬ еды в школах».

В частности, вместо заявленных в меню говяжьих тефтелей и гречневой каши лицеисты получили макароны с тефтелями из курицы.

Поставщик сэкономил на более дорогих обедах, тем самым поставив под угрозу здоровье детей. «Пустые» макароны не столь полезны для растущего организма как питательная гречневая крупа.

Не исключено, что «Кавалер» столкнулся с финансовыми трудностями при исполнении договора и начал экономить на качественных продуктах. На рынке соцпитания Северной столицы такое происходило уже не раз.

В Московском районе, например, в этом уличили комбинат «Столовая №14». Из рациона школьников пропали фрукты, а сытные блюда готовят из мяса птицы. Также начались проблемы с поставками молочных продуктов, о чём журналистам рассказали администрации местных учреждений.

При этом вызывает вопросы отсутствие реакции со стороны Управления социального питания Петербурга. Вместо инициирования проверок специалисты предпочли посетить выставку белорусских продуктов, состоявшуюся 29 февраля.

Примечательно, что в марте ведомство возглавила Алёна Мироненко. На посту она сменила Алексея Барабанщикова, при котором УСП придерживалось политики открытости и поддерживало диалог с родителями. Однако ситуация изменилась после задержания чиновника в ноябре 2021 года.

Уголовное дело против Барабанщикова завели после публикации в СМИ скандального интервью с критикой Смольного и губернатора Александра Беглова. Экс-руководитель УСП обвинил власти в кризисе сферы школьного питания и нежелании искоренять коррупцию. Впоследствии его уволили и отправили в СИЗО, что могло произойти по личному поручению недовольного градоначальника.