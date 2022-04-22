Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, ответил на слухи, будто бы он запланировал убить Владимира Зеленского, украинского президента. Об этом Кадыров написал в собственном канале Телеграм.

Глава Чечни заявил, что эти слухи являются полной ерундой. Но при этом посоветовал Зеленскому бежать подальше. Со слов Кадыров, украинский президент не оправдал доверия, и скоро ему перестанут доверять свои же люди.

Рамзан Кадыров написал, что лидер Украины является всего лишь хорошим игроком КВН, и отметил, что он никак не мешает России достигать поставленных задач.

В марте этого года Михаил Подоляк, советник главы Офиса украинского президента, сообщил, что уже было более десяти попыток убийства Зеленского. Он заявил, что в стране работает мощная сеть контрразведки, поэтому все действия диверсионных групп своевременно ликвидируются.