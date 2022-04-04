Игорь Коротченко, военный эксперт, заявил, что власти Украины инсценировали расстрел мирного населения в Буче будто бы российскими ВС с определенными целями. Это усиление давления на власти России, а также на те страны, которые не стали вводить антироссийские санкции.

Ранее СМИ Украины выложили видеокадры, где показано, что в украинском городе Буча прямо на дорогах лежат тела расстрелянных мирных людей.

Коротченко отметил, что вполне ясно, что при помощи данной инсценировки власти Украины решили дать Западу дополнительные рычаги, чтобы надавить на Россию, а также воздействовать на правительство тех стран, которые отказались поддержать санкционный режим, направленный против России.

Военный эксперт добавил, что фейковые кадры – это попытка создать международный резонансный повод, чтобы демонизировать Россию в глазах всего мира.