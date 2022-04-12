В Госдепе обратились к своим дипломатам в Шанхае, которые не ведут основную работу в американском генконсульстве. Им рекомендовано уехать из города из-за риска заражения коронавирусной инфекцией.

В заявлении Госдепа говорится, что 11 апреля руководство Госдепартамента подписало распоряжение о выезде неосновных сотрудников диппредставительства и их семей из Шанхая из-за вспышки ковид-19 и серьезных ограничений, которые ввели власти Китая.

Также ведомство обратилось к своим гражданам и рекомендовало изменить даты своих поездок в КНР.

Ранее министерство обороны Китая направило в Шанхай около двух тысяч военных врачей для борьбы со вспышкой коронавирусной инфекции.

Начиная с 28 марта, в городе ограничено движение общественного транспорта из-за стремительного увеличения количества бессимптомных больных. В отдельных районах города введены более расширенные локдауны.