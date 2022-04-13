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Издание The Independent пишет, что британские домохозяйства сегодня оказались на «краю пропасти». Причиной этому стало увеличение стоимости продуктов питания, а также стремительно увеличивающиеся счета за электроэнергию. Об этом пишет РИА Новости.

Со слов издания, группа представителей из больше, чем 550 продовольственных банков, сделала обращение к правительству страны. Они заявили, что граждане страны скоро будут вынуждены голодать.

Так, Пенни Кивил, которая представляет организацию Second Chance Medway, заявила, что это самая страшная нищета, с которой она сталкивалась за последние 30 лет. Он рассказала, что люди приходят со слезами на глазах и говорят, что они могут либо кормить детей, либо оплачивать счета. При этом некоторые продовольственные банки существенно уменьшили объемы выдаваемых продуктов.

Отмечается, что в последние месяцы серьезно увеличился спрос на помощь. Семьи Британии вынуждены жить в одной комнате, чтобы была возможность согреться, так как они не могут платить за отопление.

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