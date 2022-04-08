Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, рассказало, что с того момента, как Россия начала проведение специальной операции на Украине, страну покинуло более 1000 работников Авито, Яндекса и Тинькофф банка. И около 900 человек из них работали в Яндексе.

При этом представитель компании Яндекс рассказал, что работники давно имеют возможность трудиться удаленно. А руководство не контролирует то, откуда работают удаленные специалисты.

В компании Авито рассказали, что руководство не проводило работу по релокации своих сотрудников за рубеж. При этом у работников гибридный режим работы и они имеют возможность работать удаленно из любой точки мира.

В пресс-службе Тинькофф банка комментировать ситуацию не стали.

В прошлом месяце Сергей Плуготаренко, возглавляющий Российскую ассоциацию электронных коммуникаций, рассказал, что в апреле из России могут эмигрировать до ста тысяч IT-работников.